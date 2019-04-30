СМИ: власти Венесуэлы вдвое повысили минимальную зарплату в стране

Руководство Венесуэлы приняло решение повысить размер минимальной зарплаты с 18 тыс. до 40 тыс. боливаров. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник газета El Nacional.

По официальному обменному курсу, эта сумма не превышает $8. Некоторым категориям работников также полагаются надбавки в размере 25 тыс. боливаров, что составляет около $4.

Оппозиция ранее заявляла, что минимальную зарплату в Венесуэле получают несколько миллионов человек, в том числе полицейские, учителя и работники сферы здравоохранения. По ее данным, до последнего повышения она была более чем в 14 раз ниже, чем в Гаити - беднейшей стране Западного полушария.