Фильм, представленный Полицией РА, удостоился престижной международной премии

На днях в Москве состоялся 21-й Международный фестиваль детективных фильмов и телепередач “Детективефест”, посвященных деятельности правоохранительных органов.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, на авторитетном фестивале было представлено более 1000 работ из почти семи десятков стран. Армению представляло управление по связям с общественностью и информации Полиции РА.

Представленные управлением видеофильмы проходили по номинациям “Грязные деньги”, ”Преступление и наказание” и “Мир без наркотиков”.

В результате обсуждений в течении нескольких дней жюри Международного фестиваля определило победителей.

Представленный Полицией РА видеофильм “Самоуправство” признан победителем в номинации “Грязные деньги”.

Приз получил начальник управления по связям с общественностью и информации полиции РА, полковник полиции Ашот Агаронян.

Победителями в разных номинациях признаны и удостоены дипломов также и представители Великобритании, Шри-Ланки, России, Ирана, Индии, Японии, Финляндии, Венгрии.