На Украине произошел пожар на Ровенской АЭС

Возгорание трансформатора на Ровенской атомной электростанции (АЭС) на Украине стало причиной отключения ее третьего энергоблока. Как передает Арменпресс, об этом сообщило интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на начальника управления информацией Ровенской АЭС Петра Кратика.

Трансформатор загорелся в понедельник в 21:07, ликвидировать пожар удалось в 22:05. В тушении огня принимали участие 36 человек и 10 единиц техники.

Радиационный фон в окрестностях АЭС в норме. На данный момент на электростанции продолжают функционировать первый и четвертый энергоблоки. Причины возгорания устанавливаются.

С третьим энергоблоком Ровенской атомной электростанции (АЭС) уже возникали проблемы. 18 января он был отключен от энергосети из-за неполадок, однако они были быстро устранены.