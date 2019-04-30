ФРГ и Франция будут активнее участвовать в диалоге властей Сербии и Косово

Германия и Франция наряду с ЕС будут активнее участвовать в диалоге властей Сербии и самопровозглашенной республики Косово. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил после саммита стран Западных Балкан и ЕС президент Черногории Мило Джуканович.

В понедельник в Берлине прошел неформальный саммит государств Западных Балкан при участии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Были приглашены представители руководства Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Черногории и самопровозглашенной республики Косово. Встреча за закрытыми дверями затянулась на несколько часов - до ночи.

"Достигнута договоренность, что в ближайшие недели будет продолжен разговор и установлен диалог, который и далее будет под покровительством ЕС и в котором теперь будут непосредственно участвовать два ключевых европейских государства – Германия и Франция, чтобы обеспечить его качество и интенсивность", - сказал Джуканович в своем видеозаявлении, размещенном в соцсети Facebook.

"Это исключительная возможность, чтобы старая проблема сложных сербско-албанских отношений и отношений на линии Сербия-Косово была преодолена, и были созданы условия, чтобы одно и другое государство пошло по пути европейской интеграции. Это бы было благотворно для стабильности и благополучия всего региона", - отметил черногорский президент.

Сербский президент Александр Вучич сообщил ранее по итогам встречи, что выслушал "лавину критики" в адрес Сербии и чрезмерные требования косовских албанцев, но настроен на продолжение разговоров и поиск путей диалога. Следующая встреча, по его словам, может состояться 1 или 2 июля в Париже. Косовский лидер Хашим Тачи выразил неудовлетворенность берлинским саммитом и заявил, что власти Сербии должны признать самопровозглашенную республику и отказаться от идеи моделей с двойным суверенитетом на населенном сербами севере края. Он поддержал идею присоединения к Косово трех муниципалитетов юга центральной Сербии со значительным албанским населением.