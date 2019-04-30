Семьи погибших в авиакатастрофе в Эфиопии канадцев подали иски к Boeing

Семьи канадцев, погибших при крушении лайнера Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines под Аддис-Абебой, подали иски против компании Boeing, обвиняя ее в пренебрежении безопасностью ради наибольшей выгоды. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CTV.

По данным CTV, иски поданы в американском Чикаго от лица семьи, шесть членов которой погибли в катастрофе, и мужчины, потерявшего при крушении жену и троих детей. Обе семьи также подали в суд на Федеральное управление гражданской авиации США.

"Ослепленная своей жадностью, Boeing легкомысленно поспешила выставить 737 MAX на продажу, о чем знало и на что дало неписаное согласие управление гражданской авиацией США, в то время как Boeing скрывала характер дефектов в автоматизированной системе", - говорится в исках.

Boeing пока не прокомментировал эти иски.