Армения ценит позицию парламента Португалии относительно Геноцида армян: МИД РА

Армения ценит позицию Ассамблеи (парламента) Португалии относительно Геноцида армян и признательна за соболезнования жертвам Геноцида армян. Как передает «Арменпресс», с таким заявлением выступил МИД Армении.

“Мы согласны, что память - важный элемент примирения народов и защиты основополагающих ценностей человечества”, - говорится в заявлении МИД Армении.

Парламент Португалии 26 апреля принял резолюцию, признающую Геноцид армян. В резолюции отмечается, что 24 апреля 1915 года по приказу правительства младотурок были заключены в тюрьму, затем убиты около 250 представителей армянской интеллигенции и общественных лидеров. Констатируется, что от 800 тысяч до 1.5 миллионов армян стали жертвами геноцида.