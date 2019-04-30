Министерство образования и науки Армении предоставило право на переподготовку 7 организациям

Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян подписал указ “О гарантировании организаций, осуществляющих переподготовку для получения права (лицензии) на руководство общеобразовательным учебным заведением”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства образования и науки РА, основанием для приказа послужило заключение конкурсной комиссии по выбору организаций, осуществляющих переподготовку в общеобразовательном учебном заведении.

Для участия в конкурсе обратились 7 организаций. Все они преодолели конкурсный барьер и получили право на переподготовку ГНКО ”Государственный университет Гориса, ГНКО “Ереванский государственный университет им.Лео”, 65 старшая школа, фонд “Армянский государственный педагогический университет им. Хачатура Абовяна”, ЗАО “Национальный институт образования”, ОО “Образование без границ”, благотворительная общественная организация содействия и развития детей “Надежда и будущее”, Армянская ассоциация “Педагогическая инициатива”.