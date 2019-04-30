Европейские индексы - 29-04-19

МОСКВА, 30 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.10% и составил 12328.02 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.21% и составил 5580.98 пункта, британский FTSE вырос на 0.17% и составил 7440.66 пункта, а российский RTSI вырос на 0.64% и составил 1254.96 пункта.