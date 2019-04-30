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Боксеры готовятся к международным турнирам


Армянские боксеры под руководством главного тренера сборной Армении Рудика Мкртчяна и 2-го тренера Ваана Адилханяна проводят очередные учебно-тренировочные сборы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Федерация бокса Армении. После десятидневных сборов сборная Армении примет участие в международных турнирах в Хабаровске и Санкт-Петербурге. В сборную вернулся также и чемпион Европы, бронзовый призер мира Ованес Бачков.




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