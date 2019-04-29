За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 112 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 26 и 29 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 112 случаев преступлений, из них 2 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 30 случаев кражи личного имущества, 18 случаев причинения телесных повреждений, 13 случаев мошенничества, 8 случаев злоупотребления должностными полномочиями, 7 случаев незаконной вырубки деревьев, 5 случаев угрозы убийством, 4 случая присвоения или растраты, по 3 случая киберпреступности, хулиганства и побоев, по 2 случая умышленного уничтожения имущества, обнаружения наркотиков и ношения холодного оружия, по 1 случаю убийства, похищения человека, кражи государственного или общественного имущества, уклонения от уплаты налогов, применения насилия в отношении представителя власти, служебного подлога или служебной халатности, угрозы и сбыта наркотиков.

За данный период найдены 2 человекa, находящихся в розыске, еще 1 с явкой с повинной обратился в Полицию, найден 1 человек, пропавший без вести, зарегистрировано 9 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю причинения телесных повреждений и кражи личного имущества.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 30 ДТП: 1 человек погиб, 48 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.