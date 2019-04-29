Россия совместно с ЮНЕСКО планирует учреждение научной премии имени Менделеева

Россия и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) рассматривают возможность учреждения премии имени Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посвященном 65-летию вступления страны в организацию.

"Традиционно лидирующие позиции мы сохраняем в сфере научного сотрудничества. 29 января этого года в штаб-квартире ЮНЕСКО прошла церемония открытия международного Года периодической таблицы химических элементов, который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе нашей страны. Мы рассматриваем вопрос об учреждении совместно с ЮНЕСКО ежегодной премии имени Дмитрия Ивановича Менделеева за достижения в области фундаментальных наук", - сказал он.

Министр отметил, что Россия продолжает участвовать в подготовке реализации флагманских проектов организации, включая предстоящее Десятилетие наук об океане в интересах устойчивого развития, которое стартует в 2021 году.