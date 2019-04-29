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Зограб Мнацаканян принял Генерального директора Международного агентства по атомной энергии


Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 29 апреля принял Генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, глава внешнеполитического ведомства отметил, что Армения придает огромное значение развитию сотрудничества с МАГАТЭ.

В ходе беседы стороны коснулись ряда вопросов повестки сотрудничества между Арменией и МАГАТЭ, в частности продления срока эксплуатации Мецаморской АЭС, развития ядерной энергетики и вопросов ядерной безопасности.




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