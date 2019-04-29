Вопреки пессимистам нам удастся наши отношения поднять на новый уровень: Никол Пашинян принял Дмитрия Медведева

Премьер-министр Никол Пашинян в правительственном особняке принял председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведеваа, который прибыл в Армению с рабочим визитом для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

“Уважаемый Дмитрий Анатольевич, рад приветствовать Вас в Ереване, в Армении, у себя дома. Это Ваш первый визит после известных прошлогодних событий в Армении, и это, по-моему, придаёт особое значение этому визиту.

В Армении принято самых дорогих гостей принимать дома. Я очень рад, что имею такую возможность. В течение последнего года наши отношения развивались планомерно. Конечно, это не значит, что не было вопросов. Сейчас в наших отношениях очень важный момент. И я уверен, что вопреки пессимистам нам удастся наши отношения поднять на новый уровень. Не то что вопреки пессимистам – я думаю, что нам надо просто пессимистов превратить в оптимистов. И мы всё сделаем для этого.

Армения сейчас является председательствующей страной в Евразийском экономическом союзе. Для нас очень важны наши отношения в Евразийском экономическом союзе, очень важно наше участие в этой организации. Мы, конечно, приложим все усилия, чтобы сделать Евразийский экономический союз и наше членство в нём более эффективными. И в целом организацию сделать более привлекательной.

Ещё раз приветствую Вас. Очень рад Вашему визиту. Я уверен, что у нас будет очень конструктивная и плодотворная работа. Нам есть что обсуждать. Спасибо за визит”, - отметил премьер-министр Пашинян.

В свою очередь, Дмитрий Медведев отметил: “Уважаемый Никол Воваевич!

Во-первых, спасибо за приглашение, тем более в такое прекрасное время. В Ереване идеальная погода, весенняя, не жарко, очень хорошо.

Во-вторых, действительно, есть хороший повод для того, чтобы встретиться, – заседание глав правительств Евразийского союза. Мы регулярно проводим эти мероприятия. На них обсуждаются самые разные вопросы, в том числе весьма сложные. Сейчас Армения является председательствующей стороной в Евразийском экономическом союзе. Конечно, для нас важно, чтобы мы продвинулись вперёд в решении целого ряда вопросов евразийской повестки. Но с другой стороны, это хорошая возможность обсудить и наши двусторонние отношения.

Мы с Вами неоднократно встречались, обсуждали текущее состояние дел. И в начале года встречались, когда Вы приезжали в Москву в качестве премьер-министра страны-председателя, для того чтобы открыть председательство, обсуждали нашу двустороннюю повестку дня. И сейчас мы пройдёмся по основным позициям. Коллеги ряд вопросов для нас подготовили.

Спасибо большое, что пригласили нас неформально пообщаться к себе, это всегда дорогого стоит. Это возможность лучше узнать друг друга и в неформальной обстановке поговорить о самых разных аспектах нашего двустороннего взаимодействия. Выражаю надежду, что Ваше председательство в Евразийском экономическом союзе будет абсолютно успешным, а наши переговоры, как и переговоры наших коллег, принесут пользу развитию двустороннего сотрудничества между нашими странами. Тем более что наши страны – страны-союзники, у которых особая история отношений и, надеюсь, очень хорошее будущее. Большое спасибо ещё раз за приглашение”.

В ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы армяно-российского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.