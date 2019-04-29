Геворг Минасян назначен полномочным представителем Армении в Антитеррористическом центре СНГ
Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Геворг Минасян назначен полномочным представителем Армении в Антитеррористическом центре государств-участников Содружества независимых государств. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на сайте e-gov.am.
Геворг Минасян назначен сроком на 3 года.
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