Премьер-министр принял генерального директора Международного агентства по атомной энергии

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкиа Амано.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян приветствовал визит генерального директора МАГАТЭ в Армению и отметил, что Армения придает большое значение сотрудничеству между правительством Республики Армения и МАГАТЭ, которое имеет важное значение с точки зрения приведения энергетической и ядерной безопасности Армении в соответствие с международными стандартами и наращивания потенциала.

Генеральный директор МАГАТЭ также подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в области обеспечения ядерной безопасности как по текущим, так и по будущим проектам, а также выразил готовность продолжать оказывать помощь правительству Армении в этом направлении.

В ходе встречи собеседники коснулись работы по повышению уровня безопасности Армянской АЭС, развития органа по регулированию ядерной безопасности в Армении, обменялись мнениями о возможностях углубления сотрудничества между Арменией и МАГАТЭ.