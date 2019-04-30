Предстоящие на 30 апреля события

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 30 апреля, в Ереване состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета, в котором примут участие главы правительств государств-членов ЕАЭС. В ходе заседания планируется обсудить широкий круг вопросов, касающихся интеграционного взаимодействия.

По инициативе постоянной комиссии НС по экономическим вопросам пройдут парламентские слушания. Будет обсужден пакет законопроектов “О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс” и ряд смежных законов.

В Министерстве образования и науки Армении состоится международный семинар по интернационализации высшего образования. В мероприятии примет участие министр образования и науки Араик Арутюнян.

В Высшем судебном совете будут подведены итоги программы “Оцифровка судебных дел, документов и внедрение системы электронных судов в Республике Армения”, осуществляемой по гранту. Будут присутствовать министр юстиции Армении Артак Зейналян, председатель Высшего судебного совета Гагик Арутюнян, посол США в Армении Линн Трейси.

Начальник дорожной полиции и лица, ответственные за сферу представят журналистам результаты деятельности за первый квартал 2019 года, и работы, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения.

30 апреля исполняется 28 лет операции “Кольцо”. Эту тему обсудят исполнительный директор общественной организации “Против правового произвола” Лариса Алавердян, доктор Геворг Григорян, азербайджановед Тарон Ованнисян.

В кукольном театре им. Ованеса Туманяна состоится открытие фестиваля “Арммоно”. После церемонии открытия будет показан моноспектакль “Фауст Цес” Антона Мозгалева (РФ).

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