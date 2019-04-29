Президент Армении и гендиректор МАГАТЭ обсудили сотрудничество в сфере новых технологий

Президент Армении Армен Саркисян принял сегодня генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкиа Амано.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян отметил, что безопасное использование атомной энергии было и будет оставаться важным приоритетом для Армении. Он поблагодарил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) за поддержку, оказанную нашей стране в эти годы.

Собеседники обменялись мнениями по поводу возможных новых проектов, договорились о дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества, включая новые направления, в частности, медицину и здравоохранение.

Учитывая большой потенциал Армении в области науки, стороны подчеркнули, что сотрудничество может включать такие области, как новые технологии и искусственный интеллект.