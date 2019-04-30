Время в Ереване: 11:07:36,   30 Апрель

Познать Армению и возможности ее гражданской авиации: датские студенты проходят практику в нашей стране


Студенты Копенгагенского университетского колледжа проходят практику в Армении, изучая опыт и возможности гражданской авиации нашей страны. Все расходы оплачивает датская сторона.

Председатель Комитета по гражданской авиации Татевик Ревазян в беседе с «Арменпресс» отметила, что намерена гражданскую авиацию как структуру держать открытой, чтобы молодые люди имели возможность ознакомиться со сферой изнутри.

“Очень важно, чтобы гражданская авиация и вообще различные государственные органы, частные учреждения тесно сотрудничали бы со студентами. В результате организация становится открытой, люди имеют возможность ознакомиться с ее работой, понять возможность работы в этой организации. Открывая двери, я хочу, чтобы молодежь заинтересовалась и, возможно, возникло бы желание работать в этой сфере”, - сказала председатель комитета.

Анна Григорян

Полный текст на армянском читайте на сайте armenpres.am по адресу


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации