Противник обстрелял боевые позиции и пастбища близ села Баганис

Азербайджанская сторона 29 апреля обстреляла боевые позиции в районе села Баганис Тавушской области. Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«В 13.00 были выстрелы в направлении позиций около села Баганис. Потерь и ранений нет», - сказал Ованнисян.

Глава села Баганнис Нарек Саакян отметил, что в 13.00-14.00 были выстрелы по направлению пастбищ, входящих в административную территорию села. «В направлении деревни не было выстрелов. Однако на пути к деревне есть свободный участок, пастбища нашей деревни, выстрелы были в направлении этой части. У нас нет жертв и повреждений», - сказал он.

Он заверил, что в деревне нет паники.

Саакян также напомнил, что последние выстрелы были 12 сентября 2018 года.