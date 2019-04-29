Глава МИД Арцаха встретился с представителями действующих в Аргентине армянских организаций

Возглавляемая министром иностранных дел Республики Арцах Масисом Маиляном делегация в составе представителя Центрального комитета АРФД Арцаха, депутата НС Давида Ишханяна и Постоянного представителя Республики Арцах в США Роберта Аветисяна встретилась с представителями действующих в Аргентине армянских организаций.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, первая встреча состоялась с членами аргентинского филиала Всеармянского фонда «Айастан». Затем члены делегации встретились с предводителем Аргентинской и Чилийской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископом Гисаком Мурадяном, руководством «Армянских организаций Аргентинской Республики», ответственными лицами Центрального комитета АРФД в Южной Америке, Армянского Всеобщего Благотворительного Союза и Армянского всеобщего спортивного союза.

В ходе встреч обсуждались вопросы общенационального значения, в частности, нынешний этап и перспективы мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, укрепление безопасности Республики Арцах и ее народа, дальнейшее углубление отношений Родина-Диаспора.

В ближайшие дни запланированы также встречи делегации с политическими и академическими кругами Аргентинской Республики.