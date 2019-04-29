Мертвые пользователи соцсетей превзойдут живых по численности

Мертвые пользователи социальной сети Facebook могут превзойти по численности живых юзеров в ближайшие 50 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в отчете, опубликованном учеными из Оксфордского института интернета (входит в Оксфордский университет).

Согласно результатам анализа, по меньшей мере 1,4 миллиарда участников сообщества умрут до 2100 года. В этом случае число «мертвых» аккаунтов превысит число «живых» к 2070 году.

Исследователи разработали два экстремальных сценария. Один из них описывает ситуацию, в которой новые пользователи вовсе не регистрируются на Facebook, второй — что их число увеличивается на 13 процентов ежегодно. Однако специалисты считают, что реальность продемонстрирует некие средние показатели из двух прогнозов.

В том случае, если рост Facebook продолжится нынешними темпами, число умерших пользователей достигнет 4,9 миллиарда к концу XXI века.