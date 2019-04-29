Число погибших при терактах на Шри-Ланке иностранцев возросло до 42 человек

Число иностранных граждан, погибших в серии взрывов в церквях и отелях Шри-Ланки 21 апреля, возросло до 42 человек. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении МИД островного государства, размещенном на официальном сайте ведомства в понедельник. Ранее сообщалось о 39 погибших иностранцах.

По данным ланкийского МИД, среди погибших граждане Бангладеш (1 человек), Японии (1 человек), Нидерландов (1 человек), Португалии (1 человек), Швейцарии (1 человек), США (1 человек), Саудовской Аравии (2 человека), Испании (2 человека), Турции (2 человека), Дании (3 человека), Китая (4 человека), Великобритании (6 человек), Индии (11 человек). В списке также числятся люди с двойным гражданством: два человека, имеющих паспорта Великобритании и США, два человека с гражданством Австралии и Шри-Ланки, один человек с паспортами Швейцарии и Нидерландов и еще один с паспортами Нидерландов и Шри-Ланки.

Еще 12 иностранных граждан, пропавших без вести, могут оставаться в числе неопознанных жертв. Отмечается, что только пятеро иностранцев проходят лечение в медучреждениях. Кроме того, в заявлении говорится, что тела 25 иностранцев были отправлены в их родные страны.