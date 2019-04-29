Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в воскресенье в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. Старт акции дал Российско-армянский союз молодежи при cподдержке Российского центра науки и культуры в Ереване. Акция проходит в рамках мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы советских войск в Великой Отечественной войне. Активисты и волонтеры РАСМ раздали прохожим и водителям ленточки, а также листовки с историей появления "Георгиевской ленточки" и кратким описанием истории войны.

"Мы присоединились к этой акции в 2016 году и традиционно даем ее старт в Армении. В Ереване мы раздали более 1 тысячи ленточек. Акция продолжится до 9 мая, эстафету примут другие организации, например Ассоциация российских вузов в Армении Российско-армянское молодежное единство и другие организации, а также региональные отделения РАСМ, которые будут раздавать ленточки в регионах страны", - сказал РИА Новости председатель Российско-армянского союза молодежи Рафаел Погосян.

По его словам, для союза большая честь привлекать армянскую молодежь к празднованию таких масштабных мероприятий и вносить свой вклад против фальсификации истории. "Для нас очень важно, чтобы мы помнили те события, чтобы наше поколение гордилось вкладом наших предков в великую Победу, о которой нужно помнить 365 дней в году" - сказал Погосян. Он добавил, что молодежь активно участвует в акции, никто из прохожих от ленточек не отказывался.

Мероприятие проходило под лозунгами: "Победа деда - моя Победа", "Повяжи. Если помнишь!", "Я помню! Я горжусь!", "Мы - наследники Великой Победы!", "Спасибо деду за победу!".

Ранее 25 апреля акция "Георгиевская ленточка" стартовала в России. По 9 мая включительно волонтеры будут раздавать георгиевскую ленточку во всех регионах страны.

Акция была организована журналистами Российского информационного агентства "Новости" в 2005 году. Инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община". Сегодня акция проводится более чем в 90 странах мира и во всех регионах России силами "Волонтеров Победы" при координации Роспатриотцентра и при информационной поддержке МИА "Россия сегодня". Ожидается, что в предстоящие две недели акция охватит все регионы России и более чем 90 стран мира.