Азиатские индексы - 29-04-19
ТОКИО, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 22258.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1617.93 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.77% и составил 3062.50 пункта, а HANG SENG вырос на 0.97% и составил 29892.81 пункта.
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