Время в Ереване: 11:07:36,   29 Апрель

Азиатские индексы - 29-04-19


ТОКИО, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 22258.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1617.93 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.77% и составил 3062.50 пункта, а HANG SENG вырос на 0.97% и составил 29892.81 пункта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации