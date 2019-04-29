Премьер-министр принял членов центрального управления Всеобщего армянского физкультурного союза

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с руководителем центрального управления Всеобщего армянского физкультурного союза Гарником Мкртчяном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян подчеркнул важность роли структуры в сохранении армянской идентичности и от имени правительства выразил готовность обсудить возможности реализации различных инициатив Союза.

Гарник Мкртчян представил премьер-министру программу мероприятий, которые пройдут в Армении и диаспоре. Было отмечено, что 10-11 мая в Афинах состоится молодежный съезд ВАФС, в котором примут участие члены структур Союза из разных стран.

Собеседники обсудили различные вопросы и инициативы, связанные с активизацией скаутского движения в Армении, особенно в областных общинах.