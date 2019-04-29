ЦИК Испании не разрешил Пучдемону баллотироваться на выборах в ЕП

Центральная избирательная комиссия Испании исключила кандидатуры трех каталонских политиков, в том числе бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона, из списков на предстоящих выборах в Европарламент, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Пучдемон не сможет представлять свою кандидатуру на европейских выборах", - заявил на пресс-конференции в Мадриде представитель народной партии Теодоро Гарсия Эгеа.

По его словам, соответствующую жалобу в ЦИК направила Народная партия.

Помимо Пучдемона из списков коалиции Lliures per Europa исключены Тони Комин и Клара Понсанти, также скрывающиеся от испанского правосудия за пределами Испании.

Выборы в Европарламент состоятся в Испании 26 мая.