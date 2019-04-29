Власти Сингапура введут ограничения в интернете

Правительство Сингапура введет ограничения для пользователей интернета, чтобы защитить свободу высказываний и предупредить распространение фальшивой информации еще до того, как она сможет нанести серьезный ущерб обществу. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в интервью, опубликованном в понедельник в местной прессе и показанном по телевидению, премьер-министр республики Ли Сянь Лун.

"Мы должны установить соответствующие ограничения, которые защитят свободу слова, позволят людям обмениваться информацией, собственным мнением в правовом поле", - приводит высказывания премьера газета The Straits Times.

При этом он подчеркнул, что "не существует общества, где была бы абсолютная, неконтролируемая свобода слова". "И США, и страны Европы, в частности, Германия, также борются с проблемой распространения фальшивой информации", - сказал Ли Сянь Лун.

Он также рассказал, что, согласно проведенному недавно опросу общественного мнения, примерно 80% жителей выразили уверенность в способности распознать фейковую информацию. Однако проведенный эксперимент показал, что лишь 10% из них смогли это сделать.