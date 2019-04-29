В немецком городе Франкфурт-на-Майне состоялось мероприятие, посвященное 104-й годовщине Геноцида армян

В немецком городе Франкфурт-на-Майне в церкви Св.Павел 27 апреля состоялось мероприятие, посвященное памяти жертв Геноцида армян в Османской империи, которое было организовано центральным Германо-армянским советом и предстоятельством епархии Армянской апостольской церкви в Германии при содействии Армянского культурного союза Гессена и проекта “KAMMERTON”.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, посол Армении в ФРГ Ашот Смбатян в своей речи отметил, что в 2016 году Бундестаг принял резолюцию о признании Геноцида армян. И одним из важнейших положений принятой 2 июня резолюции о признании Геноцида армян является передача молодым поколениям правды об этом преступлении против человечества, совершенном в 20 веке. Это также преследует цель предотвратить подобные преступления в будущем. И в этом плане надлежащим органам земель ФРГ предстоит большая работа”.

Прибывшие по приглашению Посольства РА в ФРГ молодые армянские музыканты Гор Саркисян, Аида Аванесян, Ани Бадеян, Жора Саркисян исполнили произведения Комитаса и Арно Бабаджаняна.

С речью к присутствующим обратился предстоятель армянской епархии Германии архимандрит Серовбе Исаханян, завершив свое выступление молитвой заступничества.