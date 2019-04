Шотландка выиграла в лотерею миллион фунтов стерлингов и устала от безделья

Жительница шотландского города Эдинбург, выигравшая в лотерею миллион фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов), устала от безделья и решила устроиться на работу. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Джейн Парк сорвала крупный джекпот в 17 лет, когда впервые купила лотерейный билет. Девушка принялась тратить деньги на дорогостоящие машины, путешествия, пластические операции и недвижимость. Спустя четыре года шотландка пожаловалась, что ей наскучила одежда от известных дизайнеров и отдых на дорогих курортах.

23-летняя Парк призналась, что ей надоело бездельничать. «Мы с Хлоей (подруга Парк) так устали ничего не делать, что подумываем устроиться на работу», — отметила она.

Me n Chloe r that bored with our life’s n doing nothing all day were considering getting jobs howling man imagine us two behind a bar