Министр иностранных дел встретился с представителями немецкого аналитического и исследовательского центра Die Runde

Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян 29 апреля принял участие во встрече-обсуждении с членами аналитико-исследовательского центра “Die Runde” (круглый стол), организованного по инициативе Посольства Швейцарии в Армении, по правилам “Четем Хаус”.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, глава внешнеполитического ведомства Армении представил внутриполитические развития в Армении и приоритеты внешней политики страны.

В ходе встречи состоялся эффективный обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, во время которого Зограб Мнацаканян представил подходы и позицию Армении по ним.