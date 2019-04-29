Поклонники проводили Элину Быстрицкую аплодисментами

Прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой закончилось в московском Малом театре, где актриса прослужила более полувека, гроб вынесли из театра под продолжительные аплодисменты, передает корреспондент РИА Новости.

Проститься с актрисой пришли сотни людей. Все места в партере театра и на всех ярусах были заняты,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Актриса скончалась 26 апреля после тяжелой продолжительной болезни на 92-м году жизни. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.