В Котайкской области планируется построить 5 новых детских садов

В Котайкской области предусмотрена реализация около 72 программ с бюджетом в 4 млрд драмов. Будут построены новые детские сады и проведены капитальные ремонты в старых. Об этом на пресс-конференции в зале «Арменпресс» сказал губернатор Котайка Романос Петросян.

“Предусмотрена реализация около 72 программ с бюджетом в 4 млрд драмов. В основном средства будут направлены на развитие инфраструктур, а также на строительство и капитальный ремонт учебных заведений и центров внешкольного культурного воспитания. Будет построено 5 детских садов, планируется капитальный ремонт еще 7 детских садов, реконструкция 5 домов культуры и строительство 3 культурных центров”,-сказал Петросян.

В области предусмотрены работы по капитальному ремонту и асфальтированию многочисленных дворовых территорий, тротуаров, внутриобщинных дорог, в том числе и строительство водопроводов, канализационных линий, оросительных сетей. Программы охватят все 67 общин.

Губернатор заверил, что в бюджете органов местного самоуправления всех общин уже предусмотрены эти средства, и не будет никаких проблем с совместным финансированием.

По словам Петросяна, совместное финансирование правительства зависит от решения правительства, которое планируется обсудить на специальном заседании правительства в середине мая.