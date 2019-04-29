Президент Армен Саркисян встретился с делегацией АВФС

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня принял делегацию, возглавляемую председателем Центрального правления Армянского всеобщего физкультурного союза (АВФС) Гарником Мкртичяном.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, представители АВФС представили реализуемые структурой программы и предстоящие задачи. Председатель Центрального правления Васс Гарник Мкртичян сказал, что их организация готова и впредь своими программами содействовать Армении.

Президент республики Армен Саркисян подчеркнул, что АВФС в армянской диаспоре осуществляет важную деятельность по объединению, сплочению и обучению. В этом контексте президент счел необходимым, чтобы структура с еще большим энтузиазмом продолжала свою важную миссию, направленную на сохранение национальной идентичности и укрепление связей с Родиной.

Выразив свою готовность содействовать, президент сказал, что в диаспоре много дел, и есть необходимость в новых подходах, созвучных требованиям и задачам нового поколения.

В конце встречи члены делегации АВФС президенту Армену Саркисяну подарили марку, выпущенную по случаю 100-летия организации.