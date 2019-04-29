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Подчеркнута важность армяно-чешских межпарламентских связей: встреча в комиссии


Заместитель председателя Постоянной комиссии НС Армении по государственно-правовым вопросам Анна Карапетян и члены комиссии 29 апреля встретились с делегацией Комиссии по конституционным и правовым вопросам Палаты депутатов Чешской Республики во главе с Мареком Бендой.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя чешских парламентариев в НС, А.Карапетян подчеркнула важность развития двусторонних дружественных отношений. Она отметила, что в последние годы в итоге сотрудничества   армяно-чешские связи достигли высокого уровня.

Зампредседателя комиссии особо выделила роль Марека Бенды в принятии резолюции о признании Геноцида армян в парламенте Чехии.

Подчеркнута важность взаимных визитов групп дружбы, содействующих развитию межпарламентских связей, обмену опытом. А.Карапетян обратилась к законодательной деятельности комиссии.

Марек Бенда поинтересовался ходом проводимых после бархатной революции реформ и предпринимаемыми шагами в избирательной системе, в экономической, политической, правовой сферах.

Зампредседателя комиссии сообщила, что в скором времени намечается реформа Избирательного кодекса – с участием всех политических сил, о чем объявил глава парламента А.Мирзоян.

Члены комиссии обратились к свободе слова, внедрению европейской политико-правовой культуры, совершенствованию демократических структур в Армении.




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