Девушка Джонни Деппа сбежала в Питер после того, как стало известно об их романе

Папарацци успели поймать 23-летнюю Полину Гленн на этих выходных прогуливающейся по Санкт-Петербургу. Когда девушка успела вернуться домой, не сообщается, но, по слухам, Полина приняла участие в танцевальном мероприятии, прошедшем 13 апреля, пишет Daily Mail.

Комментировать свои отношения с 55-летним Джонни Деппом Полина отказалась и поспешила скрыться дома у папы. Журналистам удалось переговорить с 51-летним Геннадием, но особенно распространяться по этому поводу он не стал. Лишь заметил, что отношения дочери с известным актёром для него уже давно не новость,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

"Я не знаю, счастлива она или нет, это надо у неё самой спросить. Без её разрешения я давать интервью не буду. Её личная жизнь касается только неё, поэтому я говорить ничего не буду".

Мама девушки, 52-летняя Ирина, которая живёт отдельно от семьи, поддержала мужа и заявила, что ничего комментировать не будет. Зато молчать не стал анонимный друг Полины. Он поделился, что с Джонни Деппом девушка познакомилась на вечеринке в Лос-Анджелесе, на которые её часто приглашали из-за красивой внешности и отличных профессиональных навыков.