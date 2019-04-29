Посол Армении в Чехии принял участие в форуме “Внешнеэкономические связи между странами-членами ЕС и ЕАЭС”

Посол Армении в Чехии Ашот Овакимян 26 апреля принял участие в форуме “Внешнеэкономические связи между странами-членами Европейского союза и Евразийского экономического союза”, состоявшемся в торговом представительстве РФ.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД РА, посол Армении, как представитель председательствующей в Евразийском экономическом союзе страны, в своей вступительной речи подробно представил приоритеты и основные направления ЕАЭС в период председательства Армении.

С речью выступили также послы России, Беларуси и Казахстана, представители Евразийской экономической комиссии, Министерства промышленности и торговли Чехии, торгово-экономических палат, многочисленные чешские бизнесмены.