«Вечно молодая» модель раскрыла секрет своей внешности

Австралийская модель Донна Омански (Donna Omanski) рассказала, как ей удается в 53 года сохранять подтянутую фигуру без пластических операций. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Омански, проживающая в городе Голд-Кост, штат Квинсленд, начала карьеру модели в возрасте 15 лет. «В молодости я каждые выходные занималась конным спортом, поэтому на другие увлечения не оставалось времени, — вспоминает она. — Я всегда вела активный образ жизни. Я не из тех людей, которые любят часто смотреть телевизор или читать книгу»,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Женщина регулярно посещает спортзал, но старается, чтобы тренировки не превращались в рутину. Последнее время Омански ходит на занятия по боксу. По ее словам, когда у нее не остается времени на тренажерный зал, она выделяет как минимум полчаса в день на прогулку.

Модель уже пять лет не ест продукты животного происхождения. Она каждый день пьет зеленый чай, отмечая, что никогда в жизни не пробовала кофе. «За ужином я могу позволить себе немного алкоголя. Я люблю пробовать необычные вина», — рассказывает Омански. Всем, кто стремится добиться модельных параметров, австралийка рекомендует диету с высоким содержанием клетчатки.

Омански утверждает, что никогда не делала пластических операций, цель которых состоит только в улучшении внешности. «Десять лет назад я перенесла операцию на веках. По ее мнению, помимо тренировок и правильного питания, залог молодости и счастливой жизни — в отсутствии стресса.