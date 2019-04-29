Фанаты наконец дождались легендарной битвы за Винтерфелл, после которой начинается финальная стадия сериала.

В ночь на 29 апреля состоялась премьера 3-го эпизода заключительного сезона "Игры престолов". Сразу же после этого в Сети появился трейлер следующего эпизода,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В новой серии главных героев ждёт встреча с угрозой, которая надвигается с юга. Из опубликованного видео можно сделать вывод, что Серсее Ланнистер есть чего бояться.

Новый эпизод выйдет уже через неделю — в ночь на 6 мая.