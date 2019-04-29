По заверению Артака Зейналяна, в Армении нет незаконно находящихся в заключении лиц

Министр юстиции Армении Артак Зейналян уверяет, что в стране нет лиц, незаконно находящихся в заключении.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 29 апреля сказал Зейналян, отвечая на вопрос о наличии в Армении политзаключенных.

“ В Республике Армения нет лиц, находящихся в незаконном заключении. Если есть минимально достаточные основания для содержания в заключении, то эти лица находятся в заключении. Если есть основания для освобождения из-под стражи, то избирается другая мера пресечения или арест заменяется залогом, в качестве альтернативной меры пресечения. Если есть основания для освобождения из-под стражи, то избирается другая мера пресечения - арест заменяется залогом, в качестве альтернативной меры пресечения. И эта ситуация явно отличается от ситуации при прежнем режиме. Больше людей находится на свободе, чем при прежней власти”, - сказал Зейналян.

Министр юстиции воздержался назвать кого-либо политзаключенным, отметив, что осужденный или арестованный сам определяет свой правовой статус.