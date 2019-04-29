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Команда Зеленского поддержала запрет выезда за границу Порошенко и его окружения


Команда победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу действующего главы государства Петра Порошенко и его ближайшего окружения.

"На каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ", - отметил штаб Зеленского, комментарий которого цитирует издание"Украинские новости".

Так представители Зеленского отреагировали на информацию об обращении журналиста Александра Дубинского в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить выезжать за пределы страны в течение года после проведения президентских и парламентских выборов Петру Порошенко, главе администрации президента Игорю Райнину и первому заместителю главы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Игорю Кононенко.

В настоящее время суд исследует материалы иска, решается вопрос об открытии производства по данному делу,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 




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