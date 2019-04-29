Посредством танца армянскому человеку вернуть гордость быть армянином: oтмечается Международный день танца

С помощью боевых танцев армянскому человеку можно вернуть гордость быть армянином. Как передает «Арменпресс», об этом 29 апреля на встрече с журналистами сказал художественный руководитель ансамбля традиционной песни и танца “Карин” - Гагик Гиносян.

Психолог Самвел Худоян добавил, что танец - отличный способ избавиться от напряженности и негативного заряда.

“Карин” действует уже 18 лет, и между танцующими парнями ансамбля никогда не возникало проблем, так как танец - духовная терапия. Когда ребята танцуют плечом к плечу, затылок в затылок, между ними создается духовное поле, и противоречия между ними практически исключаются. Для того, чтобы избавиться от внутренней желчи, напряжения, достаточно только танцевать”, - отметил Гагик Гиносян.

Он подчеркнул, что танец - не самоцель и конечная точка, это средство, для того чтобы армянский гражданин воспитывался по формуле армянской идентичности, познавая себя и становясь патриотом. “Раффи говорил, что невозможно любить Родину не зная ее”, - сказал Гиносян и добавил, что они учат не просто танцевать, а пытаются посредством танца вернуть армянскому человеку гордость быть армянином.

Говоря о включении военных учений в образовательные программы военных учебных заведений, Гиносян сказал, что уже беседовал с начальником Военного университета им. Вазгена Саркисяна МО РА. Уточнен график занятий, и через несколько дней в университете начнется процесс преподавания военно-патриотических танцев.

“Если будут только практические уроки, танец превратится в ритмическую гимнастику. Нельзя танцевать военные, свадебные или траурные танцы в одном и том же духе, с той же психологией. Если мы сможем сделать так, чтобы наш солдат, наш офицер танцевали бы так, как они воюют, то для них и война станет легче”, - подчеркнул художественный руководитель ансамбля.

По мнению Самвела Худояна, танец - приятная физическая активность, необходимая в армии. “Групповой танец формирует сплоченность. члены группы начинают чувствовать друг друга. Вместе танцующие люди теплеют и сближаются друг с другом, а военно-патриотический танец является мощным стимулом патриотического воспитания”, - заверил он.

По инициативе Международного института театра и Международного комитета танца с 1982 года 29 апреля отмечается как Международный день танца в честь Дня рождения основателя современного балета, французского хореографа Жана Жоржа Новера.

С 1995 года Международный день танца отмечается под высоким патронатом ЮНЕСКО.