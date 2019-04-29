Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город. Об этом глава государства заявил в понедельник на совещании правительства, передает новостной портал "Компас".

"Джакарта, вероятно, не сможет справиться с двумя важнейшими задачами одновременно: быть финансовым и политическим центром", - сказал глава государства. Он отметил, что "по крайней мере три государства уже сделали это". "Думаю, мы также справимся с подобной задачей, что, впрочем, требует тщательной подготовки", - добавил Видодо. По его словам, "необходимо правильно выбрать место новой столицы, подготовить необходимую инфраструктуру и прочее".

По данным портала, правительство уже выбрало три места, куда может быть перенесена столица. В частности, это город Паланкарая в провинции Центральный Калимантан, округ Танах Бумбу в провинции Южный Калимантан, а также район Пенаджам провинции Восточный Калимантан,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщил министр планирования национального развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро, процесс переноса столицы может занять до десяти лет.

Нынешняя столица Индонезии - город Джакарта - испытывает серьезные проблемы, связанные с недостаточным развитием городской инфраструктуры. Согласно исследованию компании Uber ("Убер"), в пробках в столице Индонезии автомобилисты проводят 22 дня в году, что является самым высоким показателем в Азии. Кроме того, согласно докладу компании Inrix ("Инрикс"), Джакарта занимает 12 место в рейтинге наиболее загруженных мегаполисов мира.

Джакарта имеет статус особого административного округа и является наиболее густонаселенным мегаполисом страны, расположенным на северо-западном побережье острова Ява. Видодо занимал пост губернатора Джакарты с 2012 по 2014 гг, вплоть до своего избрания президентом страны.

17 апреля в Индонезии прошли всеобщие выборы. На данный момент подсчитано примерно 50% бюллетеней, действующий глава государства уверенно лидирует, опережая своего единственного соперника как минимум на 10%. По мнению экспертов, решение о переносе столицы будет принято уже после инаугурации Видодо на второй срок, которая запланирована на октябрь.