Спикер НС представил чешским партнерам проводимые в Армении реформы

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 29 апреля принял делегацию Комиссии по конституционным и правовым вопросам Палаты депутатов Парламента Чешской Республики во главе с Мареком Бендой.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя гостей в парламенте, глава законодательного органа выразил уверенность, что насыщенная программа визита позволит чешским партнерам ознакомиться с реалиями и развитиями в новой Армении. Он высоко оценил сформировавшиеся между двумя парламентами связи, отметив, что как настоящая поездка, так и созданная недавно в НС депутатская группа дружбы явятся новым стимулом для дальнейшего взаимодействия.

Председатель НС поблагодарил за ратификацию Чехией Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, подчеркнув, что Армения осознает ее важность и ожидает активного сотрудничества в полноценной реализации договора.

Глава парламента счел символичным, что представительная делегация чешских депутатов посетила Армению в дни, когда отмечается память мучеников Геноцида армян 1915 года. Он выразил благодарность Палате депутатов Парламента Чехии, признавшей Геноцид армян, упомянув его в числе преступлений против человечества.

“Армянская сторона привержена принципу урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта исключительно путем мирных переговоров”, - отметил А.Мирзоян, добавив, что власти РА ожидают от международного сообщества взвешенной позиции и поддержки усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

“Мы приехали для ознакомления с шагами и программами, осуществляемыми после бархатной революции в новой Армении”, - отметил Марек Бенда, являющийся также руководителем группы дружбы Чехия – Армения чешского парламента. Он представил мероприятия, проведенные в Чехии в связи с 104-й годовщиной Геноцида армян, в которых приняли участие и выступили также чешские депутаты. “Мы благодарны армянам, помнящим свое прошлое и почитающим память своих предков”, - сказал руководитель группы дружбы Чехия – Армения.

“Все конфликты, в том числе и нагорно-карабахская проблема, должны разрешаться исключительно мирным путем. Чехия поддерживает усилия сопредседателей МГ ОБСЕ”, - заверил Марек Бенда.

Председатель Комиссии по конституционным и правовым вопросам представил реформы, осуществленные в Чехии в постреволюционный период, подчеркнув, что каждое государство на этом пути имеет свои особенности. Он выразил надежду, что Соглашение РА – ЕС предоставит новые возможности не только в формате единого, но и двустороннего сотрудничества.

По просьбе гостей Председатель НС обратился к приоритетам в реализации реформ в различных сферах, - укреплению демократии, систематической и последовательной борьбе с коррупцией, развитию экономики, шагам по оздоровлению и обеспечению независимости судебной системы.

Стороны коснулись также имеющегося потенциала развития двусторонних отношений, в частности торгово-экономического сотрудничества.

А.Мирзоян подтвердил приглашение председателю Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Радеку Вондрачеку посетить Армению, подчеркнув, что развитие парламентских отношений играет особую роль в дальнейшем углублении и расширении связей между двумя странами.