В Ереване состоялось заседание Совета ЕЭК

В Ереване состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии. Как передает «Арменпресс», в заседании 29 апреля приняли участие вице-премьеры стран-членов Евразийского экономического союза: вице-премьер Армении Мгер Григорян, первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, первый заместитель премьер-министра Казахстана, министр финансов Алихан Смаилов, вице-премьер Киргизии Жениш Разаков и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Прошлое заседание Совета ЕЭК состоялось 29 марта в Москве, на нем председательствовал вице-премьер Армении Мгер Григорян. Заседание Евразийского межправительственного совета в Ереване на уровне глав правительств состоится 30 апреля.