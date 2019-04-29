Южная Корея открывает для туристов Объединенную зону безопасности на границе с КНДР

Власти Республики Корея с 1 мая откроют туристам доступ в Объединенную зону безопасности в пункте Пханмунджом на границе с КНДР. Об этом сообщило в понедельник южнокорейское министерство национальной обороны.

Это туристическое направление было закрыто для посещения посторонних лиц с октября 2018 года, когда Север и Юг проводили там работы по разминированию и сносу двух десятков постов охраны в соответствии с подписанными в сентябре договоренностями о снижении военной напряженности.

Тогда два корейских государства изначально договорились перезапустить программы туров в Пханмунджом и разрешить посетителям свободно передвигаться как по южной, так и по северной сторонам границы. Однако Сеул, Пхеньян и Вашингтон пока не смогли согласовать все детали, и поэтому туристам будет разрешено находиться лишь на стороне, совместно контролируемой южнокорейскими и американскими военными,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"По случаю годовщины первого межкорейского саммита правительство откроет для посещения граждан южную часть Объединенной зоны безопасности, начиная с 1 мая", - отмечает министерство.

Объединенная зона безопасности в Пханмунджоме на границе двух корейских государств находится под юрисдикцией Командования ООН, которое, по сути, представлено американскими военными. Она создана после окончания Корейской войны 1950-1953 годов. Это единственное место на границе, где северокорейские и южнокорейские военные несут службу на расстоянии нескольких метров друг от друга.