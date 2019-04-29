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За последние 5 лет в Арцахе резко увеличилось строительство новых казарм


За последние 5 лет резко активизировалось строительство новых казарм и других военных объектов. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал советник президента Арцаха Тигран Абрамян.

“Наверное, нет ни одного участка военного назначения, на котором каждый год не происходили бы изменения именно в этом направлении. Улучшение социально-бытовых условий военнослужащих также оказывает прямое влияние на боеспособность данного подразделения", - написал Абрамян.

“Улучшение социально-бытовых условий военнослужащих оказывает непосредственное влияние и на боеспособность данного подразделения”, - написал Абрамян.




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