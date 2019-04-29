Лукашенко призвал глав стран ОБСЕ встретиться для обсуждения проблем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ОБСЕ не должна закрывать глаза на конфликты в европейском регионе, призвал глав государств-участников организации провести встречу для обсуждения существующих проблем в сфере безопасности.

"Накопилось очень много проблем у нас здесь, в общем доме, которые надо решать - Нагорный Карабах, Приднестровье... Добавилась Украина, и это уже серьезный конфликт, многие называют войной. Я слишком часто критикую ОБСЕ за то, что мы слабо реагируем на эти вопросы, а ведь это - непосредственная тема для работы ОБСЕ, так как это - организация, прежде всего, по безопасности на европейском континенте. И закрывать глаза на эти проблемы ни в коем случае нельзя", - заявил Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Президент Белоруссии вновь критически отозвался о том, что главы государств ОБСЕ уже долгое время не могут собраться, чтобы обсудить проблемы в регионе и "наметить пути выхода из существующего положения". "После Стамбула (саммит ОБСЕ в 1999 году - ред.) главы государств масштабно не собирались, а надо было бы... Надо собираться и решать. Если не удастся решить, то (надо - ред.) хотя бы наметить пути, перспективы какие-то", - подчеркнул Лукашенко.