Глава Еврокомиссии не считает, что Евросоюз переживает глубочайший кризис

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не согласился с мнением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европейский союз переживает глубочайший кризис в истории интеграции. Макрон, в частности, в своей программной статье, опубликованной 4 марта, написал, что Brexit стал символом "кризиса в Европе, которая не смогла найти ответа на необходимость обеспечить защиту народов перед лицом сильнейших потрясений современного мира",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сегодня не столько ЕС, сколько весь мир находится в кризисе. Разваливается прежний уклад. Растет сила Китая, Индии. Мы имеем дело с миграционным кризисом, президентом [США Дональдом] Трампом и сложными торговыми отношениями с США", - указал Юнкер в опубликованном в понедельник интервью газете Rzeczpospolita.

"Но даже по последнему вопросу я был в Вашингтоне под конец июля, и нам удалось отсрочить угрозу торговой войны. Поэтому я не считаю, что мы проходим через экзистенциальный кризис", - отметил Юнкер.

Отвечая на вопрос о будущем Еврокомиссии по итогам предстоящих в конце мая выборов в Европарламент, политик признал, что ЕК будет уже иной. "Но мне также кажется, что на этих выборах те, кто выступал за глупый национализм, заплатят за это. Я уважаю народы, всегда был против европейского федерализма, - сказал Юнкер. - Европейцы не хотят перемешать все в едином котле, в котором они потеряют свои корни. Нельзя строить ЕС вопреки чувствам народов. Но его можно построить в оппозиции к глупому национализму, нацеленному против других".

"Здоровый национализм, патриотизм - это то, что нам нужно", - констатировал глава Еврокомиссии.