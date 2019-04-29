В индийской Международной школе Лансерс состоялось мероприятие, посвященное Армении

Международная школа Лансерс в городе Гуруграм Индии и ОО “Армяно-индийская дружба” 26 апреля совместно организовали мероприятие, посвященное Армении.

Как передает «Арменпресс», в ходе мероприятия ученики Международной школы Лансерс представили все об Армении, начиная с армянской истории и заканчивая армянской литературой, музыкой, танцами, религией, спортом и культурными и национальными символами. Демонстрировались фотографии известных армян. Один из учеников на армянском языке прочитал известные произведения великого армянского писателя Ованеса Туманяна, рассказал своим друзьям и учителям биографические подробности из жизни поэта. Были также представлены эпизоды из жизни Комитаса и Арама Хачатуряна.

Другие ученики представили факты, касающиеся исторического присутствия армянской общины в Индии. Программу украсил традиционный армянский танец “Узундара” в исполнении члена общественной организации “Армяно-индийская дружба” - Мелине Меликян, благодаря чему гости получили возможность насладиться красотой армянского танца.

Почетными гостями мероприятия были Чрезвычайный и полномочный посол РА в Индии Армен Мартиросян и бывший посол Индии в Армении Ачал Малхотра.

В знак признательности и сотрудничества ОО “Армяно-индийская дружба” подарила школе армянский флаг, выразив надежду, что ему найдут место среди развевающихся в школе флагов других государств.