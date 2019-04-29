Премьер-министр Пашинян встретится с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян вечером 29 апреля встретится с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, премьер-министр РФ прибудет в Армению с рабочим визитом для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.